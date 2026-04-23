Возраст и стресс ни при чем: как меняется гормональный фон и на что это влияет

Человек редко думает о гормонах, когда начинает хуже спать, быстрее уставать или раздражаться по пустякам. Обычно все списывают на стресс, возраст или характер. Но во многих случаях причина куда прозаичнее и точнее — меняется гормональный баланс, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она пояснила, что половые гормоны управляют не только репродуктивной функцией. Они напрямую влияют на уровень энергии, обмен веществ, эмоциональную устойчивость, концентрацию и мотивацию. И когда этот баланс начинает сдвигаться, организм подает сигналы задолго до серьезных диагнозов.

«Гормональные изменения касаются и мужчин, и женщин. У мужчин этот процесс называют андропаузой, у женщин он начинается задолго до менопаузы — еще в период перименопаузы, когда менструации сохраняются, а внешне кажется, что „все в порядке“. Именно поэтому этот этап часто остается без внимания. Мужчины объясняют перемены усталостью и образом жизни, женщины ориентируются на цикл и считают гормональный фон стабильным», — сказала Сережина.

При этом у обоих полов исследуются одни и те же гормоны: ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон, прогестерон и эстрадиол. Важен не только уровень каждого из них, но и их соотношение. Именно нарушение баланса чаще всего и приводит к симптомам, которые сложно связать с гормонами напрямую.

«У мужчин снижение тестостерона начинается в среднем после 30 лет и составляет около 1% в год — при условии отсутствия лишнего веса и хронических заболеваний. Если масса тела растет, процесс ускоряется. Появляется абдоминальное ожирение, снижается физическая активность, падает общий тонус, ухудшается либидо и сперматогенез. Часто формируются признаки метаболического синдрома — повышение сахара крови, давления, мочевой кислоты, возникают проблемы с предстательной железой», — отметила врач.

У женщин гормональная картина сложнее. Даже при регулярных менструациях может формироваться дефицит прогестерона, эстрогенов и тестостерона. Овуляции происходят все реже, но уровень эстрогенов еще достаточен для сохранения цикла. Это создает ложное ощущение благополучия, хотя в организме уже идут изменения.

«На этом фоне возникают колебания веса, отеки, раздражительность, тревожность, нарушения сна, эпизоды депрессии. Настроение может резко меняться — от повышенной активности до выраженной апатии. Гинекологи все чаще фиксируют ранние гормональные изменения уже в 30–35 лет, что связывают с ограниченным овариальным резервом и воздействием внешних факторов — стресса, экологии, перенесенных заболеваний, приема лекарств», — добавила эксперт.

При выраженном гормональном дисбалансе первыми реагируют нервная система и вегетативная регуляция. Появляются приливы жара или холода, сердцебиение, панические атаки, бессонница, колебания давления и уровня сахара крови. Списывать все это на ПМС или «нервы» — ошибка.

«Для оценки состояния используются специальные шкалы, в том числе шкала Грина, а также лабораторные и инструментальные исследования. Перед назначением гормональной терапии требуется комплексная диагностика — от оценки гормонального профиля до обследования молочных желез, органов малого таза, вен нижних конечностей и генетических тестов на склонность к тромбозам», — уточнила Сережина.

Половые гормоны защищают сердечно-сосудистую систему, костную ткань, почки, обмен веществ. Их дефицит — это не только про самочувствие, но и про долгосрочные риски для здоровья. Поэтому главная задача — не терпеть симптомы, а вовремя распознать гормональные изменения и обратиться к специалисту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.