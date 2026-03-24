Володин: женщина должна сама принимать решение об аборте

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что женщина должна самостоятельно принимать решение об аборте, опираясь на ситуацию. По его словам, это самый правильный выход в таком щепетильном вопросе, сообщает РИА Новости .

«Тема абортов — это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение», — заявил Володин.

Он отметил, что женщина всегда может посоветоваться с близкими, родителями. Володин уверен, что из этого стоит исходить, решая вопрос об абортах в России.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» в Госдуме подготовили и внесли на рассмотрение в правительство закон, устанавливающий штраф до 20 тысяч рублей за публичные высказывания, направленные на организацию травли или преследования женщин, решивших прервать беременность.

Тем временем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») выразила мнение, что искусственное прерывание беременности без медицинских показаний не должно быть включено в перечень услуг, оказываемых по полису ОМС.

