В ГД предложили штрафовать за травлю женщин, решившихся на аборт

Депутаты от партии «Новые люди» в Госдуме подготовили и внесли на рассмотрение в правительство закон, устанавливающий штраф до 20 тысяч рублей за публичные высказывания, направленные на организацию травли или преследования женщин, решивших прервать беременность, сообщает ТАСС .

Авторами предложения выступают вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков, а также парламентарии Ксения Горячева и Анна Скрозникова.

Предлагается включить данное положение в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Проект устанавливает для граждан штраф от 10 до 20 тысяч рублей за публичные призывы к организованному давлению или преследованию женщин в связи с их выбором искусственно прервать беременность.

В пояснительных записках законодатели подчеркнули, что аборт представляет собой разрешенную медицинскую операцию, а решение о ее проведении относится к частной жизни женщины и защищается конституционным правом на охрану здоровья.

«Вместе с тем в последние годы в публичном пространстве участились случаи высказываний, прямо призывающих к осуждению, стигматизации и преследованию женщин, воспользовавшихся данным правом», — отмечается в документе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.