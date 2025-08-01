Волчанка, анемия, инфекции: о чем говорит выпадение волос?

«Выпадение волос редко бывает изолированной проблемой — в большинстве случаев это сигнал организма о скрытых нарушениях. Одной из самых частых причин алопеции становится железодефицитная анемия. Даже при нормальном уровне гемоглобина нехватка ферритина (депо железа) может приводить к массовому выпадению волос. Особенно актуально это для женщин с обильными менструациями», — сказала Филева.

Она добавила, что еще одна распространенная причина — эндокринные нарушения. Недостаток гормонов щитовидной железы делает волосы сухими и ломкими, а при их избытке волосы выпадают по всей голове.

«Сахарный диабет нарушает микроциркуляцию крови, лишая фолликулы питания. У женщин синдром поликистозных яичников часто сопровождается андрогенетической алопецией по мужскому типу, то есть залысины с боков и на макушке. В группе риска находятся также люди с аутоиммунными заболеваниями. Очаговая алопеция, когда волосы выпадают округлыми участками, часто сопутствует ревматоидному артриту, системной красной волчанке, витилиго», — рассказала врач.

Филева отметила, что постоянное воспаление, обусловленное такими заболеваниями, как тонзиллит, кариес и герпесвирусные инфекции, негативно сказывается на состоянии волосяных луковиц, ослабляя их структуру и функциональность. При рубцовой алопеции нарушается питание тканей, а фолликулы атрофируются, поэтому выпадение волос необратимо.

«Многие обращаются к врачу слишком поздно, когда восстановить волосы полностью уже невозможно. Кроме того, выпадение волос может быть первым симптомом серьезных заболеваний, которые важно диагностировать на ранней стадии. Если алопеция сопровождается слабостью, изменением веса, кожными высыпаниями, обследование должно быть комплексным — от анализа крови на гормоны до УЗИ внутренних органов. По состоянию волос можно выявить многие скрытые патологии», — заключила специалист.

2 августа будет отмечаться Международный день осведомленности об алопеции (выпадении волос). В числе причин алопеции называют стресс, неправильный образ жизни, нехватку витаминов, генетическую предрасположенность, гормональный сбой.