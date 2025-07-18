Влияет образ жизни: назван лучший способ борьбы с бессонницей

Нарушения сна часто связаны с образом жизни, а не с болезнями, поэтому лучший способ победить бессонницу — это следить за здоровьем, сообщил РИАМО врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Лучший способ избежать бессонницы — это следить за здоровым образом жизни. Изменения в привычках могут существенно повлиять на качество сна. Например, важно исключить кофеин после 18:00, избегать интенсивных физических нагрузок перед сном и ограничить использование электронных устройств за полчаса до сна», — сказал Новиков.

Он пояснил, что это способствует лучшему расслаблению и подготовке организма к ночному отдыху.

«Кроме того, важно соблюдать гигиену сна: ложиться и вставать в одно и то же время, поддерживать в спальне тишину, прохладу и темноту, а также проветривать помещение перед сном. Для успешного лечения бессонницы важно не только подобрать подходящие методы и средства, но и понять ее причину», — отметил сомнолог.

Новиков рассказал, что существует множество эффективных методов лечения — от медикаментозных до психотерапевтических.

«Однако всегда стоит помнить, что самолечение может не дать результата, а в некоторых случаях даже навредить. Поэтому консультация с врачом и комплексный подход — это залог успешного восстановления полноценного сна», — заключил специалист.