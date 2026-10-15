В гимназии №1 Воскресенска открыли профильный медиакласс

Ученики гимназии №1 в Воскресенске с начала учебного года осваивают медиакоммуникации в профильном классе. Очередное занятие посвятили работе редакции и распределению обязанностей в команде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильный медиакласс в МОУ «Гимназия №1» работает с начала этого учебного года. Его создали, чтобы школьники могли на профессиональном уровне учиться работать с информацией и создавать качественный контент — эти навыки востребованы в разных сферах жизни.

Очередное занятие провела директор МКУ «Воскресенский медиацентр», журналист, член общественной палаты Марина Егоркина. Сначала ученики обсудили домашнее задание с прошлой встречи. Работы юных журналистов получили оценку «отлично».

Основной темой урока стали устройство редакции и распределение обязанностей внутри команды. Школьники узнали, как организован процесс создания контента — от планирования до выпуска готового материала.

В ближайшее время у медиакласса появится собственный канал для публикации ученических работ. Он позволит ребятам применять знания на практике и формировать портфолио.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.