Число погибших при взрыве на станции заправки газовых баллонов в Подольске выросло до 2
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До двух увеличилось количество погибших при взрыве и пожаре на станции заправки газовых баллонов в Подольске, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал в оперативных службах.
Ранее сообщалось о том, что в результате пожара один человек погиб, трое пострадали.
Возгорание началось в ангаре, где производилась заправка бытовых газовых баллонов. Из-за ЧП произошла разгерметизация находившихся в помещении газовых баллонов. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. «квадратов». Пожар локализован. По факту возгорания возбудили уголовное дело.
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