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Число погибших при взрыве на станции заправки газовых баллонов в Подольске выросло до 2

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

До двух увеличилось количество погибших при взрыве и пожаре на станции заправки газовых баллонов в Подольске, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал в оперативных службах.

Ранее сообщалось о том, что в результате пожара один человек погиб, трое пострадали.

Возгорание началось в ангаре, где производилась заправка бытовых газовых баллонов. Из-за ЧП произошла разгерметизация находившихся в помещении газовых баллонов. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. «квадратов». Пожар локализован. По факту возгорания возбудили уголовное дело.

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