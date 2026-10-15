Число погибших при взрыве на станции заправки газовых баллонов в Подольске выросло до 2

До двух увеличилось количество погибших при взрыве и пожаре на станции заправки газовых баллонов в Подольске, сообщает ТАСС .

Об этом рассказал в оперативных службах.

Ранее сообщалось о том, что в результате пожара один человек погиб, трое пострадали.

Возгорание началось в ангаре, где производилась заправка бытовых газовых баллонов. Из-за ЧП произошла разгерметизация находившихся в помещении газовых баллонов. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. «квадратов». Пожар локализован. По факту возгорания возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.