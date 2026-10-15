Дело возбудили из-за найденной в Питере сумки с человеческими останками

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в Кировском районе сумок с человеческими останками, сообщает ГСУ СК России по Северной столице.

Страшную находку сделали днем 15 октября. На берегу и в русле Лиговского канала на юго-западе города нашли сумки и пакеты, в которые были помещены части человеческого тела.

Следователь и криминалист работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Установить личность пострадавшего еще не удалось.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, половую принадлежность визуально определить невозможно из-за сильных гнилостных изменений трупа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.