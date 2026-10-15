«Зловонный запах»: актрису «Полосатого рейса» Доротенко нашли в жутком состоянии

95-летняя актриса фильма «Полосатый рейс» Лидия Доротенко неожиданно пропала минувшим летом, а нашли ее в ужасающем состоянии на улице. От женщины буквально шел зловонный запах, сообщает «СтарХит» .

Доротенко называют «королевой эпизодов». Она играла небольшие, но яркие роли в таких проектах, как «Полосатый рейс», «Брат», «Улицы разбитых фонарей» и т. д.

Минувшим летом коллеги хотели поздравить ее с 95-летием, но не смогли найти. Оказалось, что женщина пропала. Редакция программы «Пусть говорят» Первого канала узнала, что с ней стало сейчас. Один из гостей студии Вячеслав Смородинов рассказал, что актрису нашли в ужасающем состоянии на улице.

«От нее просто шел зловонный запах. У нее вот так до подбородка шея грязная», — рассказал он.

Раньше Смородинов часто встречался с Доротенко на «Ленфильме». По его словам, актриса всегда была веселой, стремилась угощать окружающих сладостями.

Журналисты смогли разыскать двоюродного брата «королевы эпизодов». Он рассказал, что женщина развелась с мужем, а приемный сын Ярослав остался с ней. Также известно, что у Доротенко был серьезный конфликт с сыном и внуком. По слухам, они избивали родственницу.

Брат предлагал актрисе свою помощь, но она отказывалась. Хотела разобраться со всеми проблемами сама. В последний раз он видел Лидию Ивановну в столовой в Петербурге, куда она часто захаживала.

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