Малые технологические компании Подмосковья получат льготы по налогу на прибыль

Мособлдума 15 октября приняла закон о снижении региональной ставки налога на прибыль для малых технологических компаний. Льготы будут действовать до 1 января 2031 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Мособлдума 15 октября приняла закон о налоговых льготах для малых технологических компаний (МТК) Подмосковья. Ставка региональной части налога на прибыль будет зависеть от выручки компании. Закон: https://t.me/i_bryntsalov/11618.

«Сегодня на заседании Мособлдумы был принят закон, согласно которому компании, включенные в реестр МТК с 1 января 2026 года, получат сниженную ставку налога на прибыль. Окончательный размер налога будет зависеть от выручки компании», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При выручке до 1 млн рублей региональная ставка составит 0%, от 1 млн до 300 млн рублей — 5%, от 300 млн до 2 млрд рублей — 15%. Льготы будут действовать до 1 января 2031 года.

По словам Зиновьевой, в Подмосковье работают более 300 МТК. Регион входит в число лидеров по их количеству. Такие компании могут воспользоваться всеми мерами поддержки бизнеса, действующими в Московской области.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.