Ветеринар объяснил, как связана активность собаки с кормом

Жители России часто в весенний период обращаются к ветеринарам с вопросами о том, что не понимают, почему питомцы стали «вялыми», а их шерсть тусклой. Собаководы предполагают, что это связано с весенним авитаминозом. В разговоре с РИАМО ветеринарный врач бренда кормов для собак и кошек AlphaPet Дарья Богданова рассказала, что у животных не бывает авитаминоза, как у людей, а вот корм может влиять на их активность и поведение.

По словам Богдановой, классического авитаминоза у собак, которые получают полнорационный промышленный корм, практически не бывает. Ни весной, ни зимой, ни в любое другое время года. Современные корма премиум-класса и выше полностью сбалансированы по всем витаминам, макро- и микроэлементам.

Разрушаем главный миф о витамине D

Часто можно услышать: «зимой мало солнца, поэтому у собаки дефицит витамина D, отсюда все проблемы». Это ошибка.

Собаки — не люди. У человека витамин D действительно синтезируется в коже под действием ультрафиолета. У собак этот механизм не работает. Они получают витамин D исключительно из пищи. Именно поэтому в качественных промышленных кормах его количество строго контролируется и не зависит от сезона.

Если собака ест полнорационный корм круглый год — дефицита витамина D у нее быть не может ни в марте, ни в декабре.

Тогда почему собака чувствует себя хуже весной

Если корм качественный, а симптомы — вялость, тусклая шерсть, проблемы с аппетитом или поведением — появились, значит, проблема не в «авитаминозе», а в другом. Самые частые причины:

Обострение хронических заболеваний. Но это также не зависит от времени года. Обострение хронических заболеваний может быть круглогодично, но владельцы, которые приходят весной на прием, связывают это именно с недостатком витаминов. В данном случае нужен правильный диагностический подход: сбор анамнеза, осмотр, инструментальные и лабораторные исследования.

Неправильное «натуральное» питание. Если владелец кормит собаку «со стола» или самостоятельно составляет рацион из каши и мяса без добавок — вот тут действительно возникает высокий риск дисбаланса витаминов. По словам ветеринара, она часто видит такие случаи и не только весной.

Сезонная аллергия. У собак она тоже бывает. Весеннее цветение, пыльца, первые травы — классические аллергены. Симптомы: зуд, выпадение шерсти, покраснение глаз, вялость. Вот тут как раз может быть сезонное обострение на различные аллергены.

Что делать владельцу: три шага

Не давать витамины самостоятельно. Если собака ест готовый корм, добавлять в него дополнительные витамины опасно — можно заработать гипервитаминоз, который страшнее дефицита.

Пройти диспансеризацию. Сдать анализы крови (биохимию, общий клинический), сделать УЗИ брюшной полости. Скорее всего, проблема не в корме, а в том, как организм этот корм усваивает.

Если собака ест натуральный корм — обратиться к ветеринарному диетологу. Только специалист сможет рассчитать рацион, который покроет все потребности собаки круглый год. На глаз это сделать невозможно.

Главный вывод

«Весенняя вялость у собаки — это не „авитаминоз“, а повод проверить здоровье. Если питомец ест качественный полнорационный корм — витаминов ему хватает всегда. Ищите причину в другом: возможно, обострилось хроническое заболевание или рацион нуждается в коррекции. А самолечение витаминами весной чаще приносит вред, чем пользу», — добавила специалист.

