В Волоколамске проходит Неделя сохранения психического здоровья

Неделя сохранения психического здоровья проходит в Волоколамске с 5 по 11 октября. Она приурочена ко Всемирному дню психического здоровья 10 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неделя сохранения психического здоровья проходит в России с 5 по 11 октября. Психическое здоровье влияет на качество жизни, работоспособность и социальные связи. Хронический стресс, информационные перегрузки, современный ритм жизни и недостаток отдыха ухудшают эмоциональное состояние. Особое внимание ему следует уделять людям с длительным стрессом и наследственной предрасположенностью к психическим расстройствам.

«Многие состояния, такие как тревожные расстройства, депрессия и нарушения сна, могут длительное время оставаться незамеченными, постепенно ухудшая качество жизни. Важно не игнорировать такие сигналы, как постоянная тревога, апатия, раздражительность, трудности с концентрацией внимания или нарушения сна», — рассказала медицинский психолог Волоколамской больницы Евгения Мокан.

Своевременное обращение к психологу или психотерапевту помогает выявить проблему на ранней стадии и предотвратить ее развитие. Методы помощи включают психотерапию, медикаментозную поддержку, коррекцию образа жизни и техники управления стрессом. Защитными факторами служат физическая активность, полноценный сон, общение с близкими и хобби.

В рамках диспансеризации врач может оценить общее состояние здоровья, выявить признаки психоэмоционального неблагополучия, дать рекомендации и при необходимости направить к профильному специалисту. Записаться к терапевту или психотерапевту можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.