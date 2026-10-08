Думали, что часть шоу: мексиканский рестлер убил судью во время поединка
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Мексиканский рестлер убил судью прямо во время поединка. Спортсмена задержали сотрудники полиции, сообщает SHOT.
Во время очередного поединка рестлер Эль Ихо де Фишман бросил на настил 75-летнего арбитра Херардо Пинеду. Пожилой мужчина лежал неподвижно несколько минут — все думали, что это часть шоу. Rогда к судье подошли врачи, они лишь зафиксировали смерть арбитра.
В ближайшее время спортсмену могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве. Это преступление в Мексике наказывается тюремным заключением на срок от 5 до 15 лет.
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