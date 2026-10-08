Более 90 тыс жителей Подмосковья прошли медицинскую реабилитацию

Более 90 тыс. жителей Московской области с начала года прошли медицинскую реабилитацию после заболеваний и травм. Помощь доступна по полису ОМС в медицинских организациях региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут пройти реабилитацию после заболеваний и травм по полису ОМС. Помощь оказывают в круглосуточных и дневных стационарах, а также амбулаторно на базе поликлиник.

«Медицинская реабилитация помогает пациентам восстановиться после тяжелых заболеваний и травм — инсультов, инфарктов, операций, патологий внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Индивидуальные программы восстановления, разрабатываемые специалистами, включают лечебную гимнастику, физиотерапию, массаж и тренировки на специальном оборудовании. С начала года медицинскую реабилитацию в Подмосковье прошли уже более 90 тыс. жителей», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на реабилитацию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.