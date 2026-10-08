Врачи Пушкинской больницы вылечили двух девочек с опасной кожной инфекцией

Две девочки прошли лечение от рожистого воспаления в Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова. Инфекция проникла через поврежденную кожу ног, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Девочки в разное время поступили в детское инфекционное отделение с температурой до 39–40 градусов, выраженной болью и сильным покраснением ног. По словам пациенток, у одной симптомы появились после мозолей от неудобной обуви, у другой — после ссадин на колене.

Врачи диагностировали рожистое воспаление — разновидность стрептококковой инфекции. Возбудитель проник через поврежденную кожу. Его токсины могут навредить почкам, суставам и сердцу.

«Рожистое воспаление распространяется по лимфатическим сосудам достаточно быстро, повреждает кожу и подкожную жировую клетчатку и за несколько дней может достигать значительных размеров. Поэтому без госпитализации в таких случаях не обойтись. Потребовалась системная антибактериальная терапия — внутримышечное или внутривенное введение антибиотиков, и местное лечение», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением Елена Толстикова.

Лечение в стационаре заняло около 10 дней. Обеих пациенток выписали под амбулаторное динамическое наблюдение для исключения отсроченных осложнений инфекции.

Врачи рекомендуют внимательно относиться даже к небольшим повреждениям кожи: без своевременного и адекватного лечения они могут привести к инфекционным заболеваниям. Ранки и ссадины нужно сразу промывать водой с мылом и обрабатывать подходящим антисептиком. При нарастающем покраснении, боли, отеке или повышении температуры необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.