сегодня в 12:50

Стали известны последствия для сервисов после пожара в дата-центре «Яндекса»

Атака беспилотников вызвала пожар в дата-центре «Яндекса» в Сасове Рязанской области. Компания приостановила работу площадки, сообщает rosbalt.ru .

Огонь затронул часть инфраструктуры дата-центра, заявили ТАСС в пресс-службе «Яндекса». По данным компании, никто не пострадал. Профильные службы устраняют последствия возгорания.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью над регионом сбили два беспилотника. Оперативные службы работают на месте.

«В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора. Предварительно, пострадавших нет», — написал глава региона.

Пресс-служба «Яндекса» сообщила РБК, что после остановки площадки часть сервисов может быть недоступна. В Yandex Cloud также заявили о перебоях с электропитанием в зоне доступности ru-central1-b — части облачной инфраструктуры платформы. Клиентам рекомендовали по возможности переносить нагрузку в другие зоны доступности.

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