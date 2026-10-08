Картозия отдал выигранные у Андреасяна деньги студентке, спросившей о Тарковском

Продюсер, генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия направил деньги, выигранные у режиссера Сарика Андреасяна, студентке киноколледжа, спросившей его об Андрее Тарковском, сообщает «Осторожно, Москва» .

Картозия рассказал, что Андреасян выплатил ему 100 тыс. рублей, выигранные у него в суде.

Продюсер уточнил, что передал деньги студентке киноколледжа Симе, которая спросила на встрече Андреасяна о Тарковском и спорила с ним об авторском кино.

Суд завершился летом этого года. Оппоненты судились с декабря 2024 года, когда подали друг на друга иск в суд о защите чести и достоинства. Картозия обвинил Андреасяна в распространении лжи в его адрес. В этот раз суд встал на сторону продюсера и постановил взыскать с режиссера 100 тыс. рублей.

Ранее Андреасян выступил перед студентами Московской международной киношколы. Он сказал, что ненавидит Тарковского, и назвал режиссеров авторского кино «нищими, блюющими» кинематографистами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.