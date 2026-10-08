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В Ростовской области 9–10 октября ночная температура местами упадет до +4

В Ростовской области 9–10 октября ночью ожидается +8…+13 градусов, местами — до +4. Дни останутся теплыми, существенных осадков не ожидается, сообщает rostovgazeta.ru .

8 октября в Ростове-на-Дону днем ожидается +21…+23 градуса, по области — +19…+24. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями без существенных осадков. Утром город накроет туман, в области он местами появится ночью и утром.

9–10 октября в Ростове ночью будет +10…+12 градусов, днем — +22…+24. По области дневная температура достигнет +20…+25. Сохранится облачность с прояснениями, ночью и утром местами ожидается туман.

В течение этих дней юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Днем 10 октября в северной половине области порывы местами усилятся до 13 метров в секунду.

В отдельных юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность — 5-й класс. Местами в северо-восточных, центральных, юго-восточных районах и в Приазовье действует высокий, 4-й класс пожароопасности.

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