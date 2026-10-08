Часть фасада дома обрушилась на Страстном бульваре в центре Москвы
Фото - © Telegram/Осторожно, Москва
Часть фасада дома обрушилась в Тверском районе столицы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в четверг утром на Страстном бульваре, дом № 7, с. 1.
На опубликованном снимке видно, как обрушилась значительная часть фасада здания.
По словам жильцов дома, ранее они уже замечали повреждения фасада, но решить проблему так и не удалось.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.