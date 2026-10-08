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Часть фасада дома обрушилась на Страстном бульваре в центре Москвы

Часть фасада дома обрушилась в Тверском районе столицы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в четверг утром на Страстном бульваре, дом № 7, с. 1.

На опубликованном снимке видно, как обрушилась значительная часть фасада здания.

По словам жильцов дома, ранее они уже замечали повреждения фасада, но решить проблему так и не удалось.

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