В России запустили новый сервис отправки посылок между пунктами выдачи

«Авито Услуги» совместно с технологическим партнером PIM Solutions запустили сервис для отправки посылок весом до 100 кг по России. Он доступен частным заказчикам для личных отправлений, не требующих проведения сделки на платформе: пересылки личных вещей, подарков или товаров, купленных на других ресурсах.

Пользователь может выбрать пункт выдачи на карте, сравнить стоимость и сроки доставки разных служб и оформить отправление в едином интерфейсе приложения.

«Мы видим рост интереса наших пользователей к отправке посылок и, отвечая на этот запрос, последовательно развиваем направление транспортных услуг: делаем процесс максимально простым и удобным, дополняя стандартный поиск исполнителя возможностью в пару кликов определить условия, стоимость и оформить отправку сразу на Авито, выбрав и зафиксировав оптимальную цену. Партнерство с PIM Solutions позволяет внедрить сложные технологические решения непосредственно в интерфейс платформы. Наша цель — закрыть все сценарии перемещения грузов в одном окне. Теперь пользователь может не только заказать машину, но и быстро отправить посылку выбранным способом, не тратя время на поиск информации на сторонних ресурсах», — отметила Евгения Лазарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах.

«Это первый проект PIM Solutions, ориентированный напрямую на конечных пользователей через платформу объявлений. Ранее мы создавали технологические решения для интернет-магазинов и маркетплейсов, и теперь применяем эту экспертизу для удобства частных лиц. Авито — идеальная площадка для такого сервиса: здесь ежедневно встречаются миллионы людей, которым нужно не только купить-продать, но и отправить груз. Мы обеспечили технологическую основу: агрегацию перевозчиков, сравнение тарифов и бесшовное оформление внутри приложения», — прокомментировал Максим Карпин, руководитель логистической вертикали PIM Solutions.

На старте сервис доступен в мобильном приложении во всех регионах России. В интеграцию уже включены крупные федеральные службы доставки. В дальнейшем список партнеров планируют расширить.

Для оформления отправления нужно открыть в приложении категорию «Перевозки и доставка», выбрать раздел «Перевезти груз», а затем опцию «Доставить через пункт выдачи». Пользователь указывает города отправки и получения, габариты и вес посылки, а также контактные данные отправителя и получателя.

Система показывает доступные службы доставки, тарифы и сроки. После выбора подходящего варианта пользователь подтверждает оформление и получает трек-номер. Посылку необходимо передать в выбранный пункт приема, предъявив трек-номер сотруднику службы доставки.

Оплата производится получателем при получении. Также доступна компенсация за утрату или повреждение отправления. Весь процесс занимает несколько минут.