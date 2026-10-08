В Подмосковье около 8 тыс жителей в месяц переходят на электронные счета ЖКУ

Более двух миллионов жителей Московской области получают квитанции за жилищно-коммунальные услуги на электронную почту. Ежемесячно около 8 тыс. человек отказываются от бумажных счетов в пользу цифровых, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По данным Единого расчетного центра региона, число получателей электронных квитанций растет примерно на 8 тыс. человек в месяц. Цифровой формат уже используют свыше двух миллионов жителей Подмосковья.

Электронный счет полностью дублирует бумажный: содержит ту же информацию и имеет такую же юридическую силу. Документ можно скачать и распечатать из письма или личного кабинета. Переход на цифровые квитанции помогает сократить расход бумаги.

Факт оплаты фиксируется сразу, а электронный чек автоматически приходит на почту. На один адрес электронной почты можно оформить доставку счетов по нескольким адресам. Это удобно владельцам нескольких квартир и тем, кто помогает пожилым родственникам оплачивать услуги.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр Подмосковья меняет подходы к работе и взаимодействию с жителями, прежде всего внедряя цифровые технологии. Основные вопросы жителей касаются задолженности за ЖКУ и корректности начислений в едином платежном документе за отопление, водо-, электро- и газоснабжение жилых помещений. По словам Мурашова, проведенный анализ показал снижение числа обращений. Работу в этом направлении продолжат.

Подписаться на электронные счета можно в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.