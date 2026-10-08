Гроб с телом Кашпировского вынесли из прощального зала под аплодисменты

В Москве на Троекуровском кладбище завершилось прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, гроб с его телом вынесли из зала прощаний под аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

Проводить в последний путь психотерапевта собрались родственники, друзья и поклонники.

У зала прощаний на кладбище было многолюдно, хоть церемония и проходила в закрытом формате. Многие приносили цветы и желали посмотреть, как известного психотерапевта проводят в последний путь.

По завершении церемонии из зала вышла траурная процессия. Мужчины, облаченные в черное, вынесли гроб с телом Кашпировского под аплодисменты присутствующих.

Кашпировский ушел из жизни в 87 лет. Легендарный психотерапевт умер от онкологии, его не стало 3 октября.

Сам Кашпировский свои методы лечения объяснял «подключением к „биокомпьютерам“ в телах людей» и «пробуждением матрицы памяти нормы». Во время «целительных» шоу самые внушаемые из зрителей в зале впадали в транс, падали на пол или начинали кружиться в проходах между креслами под одобрительные слова Кашпировского: «Забудьте обо всем, прислушивайтесь к процессам в вашем организме, там будет происходить движение, которое запустит системы оздоровления».

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