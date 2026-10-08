Сладкий Новый год: стандартный детский подарок подорожает до 900 рублей

Новогодние сладости в этом сезоне подорожают заметнее обычного: шоколад и подарочные наборы конфет могут прибавить 15–25%, а стандартный детский подарок вырастет в цене с 600–800 до 650–900 рублей. Причина — не только дорогое какао, но и топливный рынок, логистика и импортные компоненты, рассказал РИАМО к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

С приближением Нового года неизменно растет спрос на ключевые товары праздничного стола — и это отражается на ценах. В этом году ожидается рекордный рост цен на красную икру и рыбные деликатесы, а логистические и топливные проблемы будут закладываться в стоимость всех товаров, особенно с долгим маршрутом до полок магазинов. Интересная тенденция года — ранее начало традиционного предновогоднего ажиотажа: в ожидании роста цен многие решили закупаться заранее, но это лишь перенесло период подорожания на более ранний срок.

Рост цен на сладости в этом году — один из наиболее заметных. Как сообщил Исмаилов, шоколад и подарочные наборы конфет могут подорожать на 15–25%. По его словам, многие производители — «Mars», «Mondelez», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов» и другие — уже объявили о росте закупочных цен от 5 до 20%.

«Если в прошлом году стандартный детский сладкий подарок стоил около 600–800 рублей, то в этом сезоне он будет стоить 650–900 рублей. Для импортных брендовых конфет и шоколадных наборов рост может быть еще больше, особенно если рубль продолжит сентябрьскую тенденцию к ослаблению», — отметил эксперт.

Он считате, что основная причина лежит на поверхности — удорожание сырья. За последние два года шоколад прибавил в цене почти 50%. Однако дополнительным фактором давления в текущем периоде является ситуация на топливном рынке, закладываемые риски повреждения логистической и складской инфраструктуры, а также удорожание импортных компонентов, которых в производстве сладостей достаточно много.

«Например, пальмовые жиры за год подорожали на 120%», — привел цифру Исмаилов.

При этом, как подчеркнул эксперт, в этом году уже фиксируется некоторый разворот ситуации: цены на какао-бобы на мировом рынке с пиковых значений опустились почти втрое, а в России шоколад за первое полугодие подешевел, но всего на 1,7%. «Эффект от снижения биржевых цен на какао будет отложенным: сейчас в производственном цикле находится сырье, которое компании закупали 6–12 месяцев назад по высоким ценам», — пояснил он.

Наложился и эффект от роста стоимости побочных товаров и сопутствующих издержек — молока, сахара, фонда оплаты труда, упаковки, логистики. Это накопительный эффект, который даже в пределах инфляции «съедал» удешевление какао. Также с этого года возросла налоговая и административная нагрузка на производителей и ритейлеров, включая маркировку.

Производители во избежание резких повышений ценников постепенно перераспределяют подорожание перед новогодним сезоном, когда спрос на их продукцию гарантирован.

«Это позволяет сгладить потребительские возмущения. К тому же по договоренности с ритейлерами, находящимися в жесткой конкуренции за каждого покупателя, будут проводиться акции и скидочные кампании для смягчения эффекта роста цен», — рассказал Исмаилов.

Отвечая на вопрос о спросе, эксперт напомнил о ключевой тенденции современного рынка: спрос на фоне роста цен может упасть, но в денежном выражении продажи вырастут.

«Продажи шоколадных плиток в натуральном выражении уже упали на 15%, но почти на такое же значение выросли в денежном эквиваленте. Это говорит о том, что потребители сократили покупки шоколада, но тратят на него больше денег, чем раньше», — сказал он.

Однако новогодний период, по его словам, всегда стирает любые инфляционные эффекты: ради привычных праздничных товаров и подарков люди готовы переплачивать.

«Родители не откажутся от детских сладких подарков, ассоциирующихся с Новым годом, которые также закупаются на школьные утренники и елки», — подчеркнул Исмаилов.

Он также отметил возможное перетекание спроса из наиболее подорожавших позиций (шоколад) и премиальных сегментов к более дешевым кондитерским изделиям — пряникам, карамели, капкейкам.

«Поэтому выручки производителей продолжат расти даже при переходе клиентов в более дешевый сегмент», — добавил эксперт.

«Просадка» ожидается в продаже премиальных новогодних подарков импортных брендов, а рост — в сегменте весовых конфет и сладостей, которые дешевле упакованных аналогов.

«Отказа от новогодних сладостей ожидать не стоит, однако двадцатипроцентный рост заставит покупателя более взвешенно подходить к выбору товаров и отдавать предпочтение среднему ценовому сегменту. Производители смогут делать упор на подарочные наборы меньшего размера и весовые сладости», — резюмировал Исмаилов.

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