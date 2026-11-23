Супруга шоумена Марина Анисина ранее сообщила, что врачи госпитализировали ее мужа с инфарктом и поместили в реанимацию. Подробностей о его состоянии пока нет.

«Основная причина инфаркта миокарда — атеросклероз коронарных артерий. На их стенках годами формируются холестериновые бляшки. Если артерии повреждаются, на этом месте образуется тромб, перекрывающий кровоток. Участок сердечной мышцы перестает получать кислород и начинает погибать. Риск повышают возраст, артериальная гипертензия, высокий холестерин, курение, сахарный диабет, ожирение и малоподвижный образ жизни. Это возможные причины, почему Джигурда мог заболеть. Сильный стресс и чрезмерная физическая нагрузка также могут спровоцировать инфаркт у человека с уже пораженными сосудами, но редко бывают единственной причиной», — сказала Самойлова.

Врач напомнила, что Джигурде 65 лет: в этом возрасте риск сердечно-сосудистых проблем возрастает. Для выяснения причины нужны обследование, результаты коронарографии, анализы и медицинская история пациента.

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