Крыса наелась сладких подушечек и погибла в витрине магазина в Петербурге

В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга крыса пробралась на стеллаж со сладкими сухими завтраками, объелась шоколадных подушечек и погибла прямо на полке среди разорванных упаковок. Соответствующую видеозапись в своих социальных сетях разместила местная жительница Кристина.

На опубликованных кадрах видно, что несколько пачек готовых завтраков с шоколадной начинкой на витрине оказались разорваны. Подушечки и крошки крыса рассыпала по всей полке.

Сверху на порванных упаковках у самого окна лежала неподвижная крыса. По мнению Кристины, она погибла прямо во время еды.

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