В Мытищах проходит областной слет «Безопасное колесо»

Юные инспекторы движения из разных муниципалитетов Подмосковья участвуют в областном слете «Безопасное колесо» с 6 по 8 октября на базе школы № 32 в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Слет направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, развитие навыков безопасного поведения на дорогах и формирование ответственного отношения к правилам дорожного движения.

Программа включает семь станций. На станции «Знатоки правил дорожного движения» участники сдают теоретический экзамен, на станции «Знание основ оказания первой помощи» демонстрируют теоретические и практические навыки неотложной помощи. В «Автогородке» они управляют велосипедом на площадке, приближенной к реальным условиям, а в «Фигурном вождении велосипеда» проходят полосу препятствий на ловкость и точность.

Станция «Фигурное вождение СИМ» посвящена безопасному управлению средствами индивидуальной мобильности. «Основы безопасности жизнедеятельности» включают командные задания на планшетах. Творческий конкурс пропагандистских выступлений «Вместе — за безопасность дорожного движения» приурочен к 90-летию Госавтоинспекции.

«Такие состязания помогают воспитывать ответственных и законопослушных участников дорожного движения. Уверена, что знания, полученные на слете, станут надежной опорой для ребят в повседневной жизни», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Команда-победитель представит Московскую область в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.