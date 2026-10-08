Жительница Костомукши обезвредила грабителя, поговорив по душам и купив водки

Жительнице Костомукши удалось обезвредить грабителя разговорами по душам и покупкой бутылки водки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Карелия.

44-летняя местная жительница обратилась с заявлением в полицию. Вечером женщина сняла деньги в банкомате и, выйдя на улицу, складывала купюры в кошелек. В этот момент к ней подошел безработный 41-летний мужчина и начал требовать отдать деньги, угрожая ножом.

В ходе короткого разговора потерпевшая поняла, что злоумышленнику было нужно на самом деле. В ближайшем магазине она купила обидчику бутылку водки, после чего он скрылся.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой при наличии отягчающих обстоятельств). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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