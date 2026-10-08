Врачи в Одинцове прооперировали женщину с переломами обеих рук после падения

Врачи Одинцовской областной больницы успешно прооперировали пациентку, которая сломала обе руки при падении с высоты собственного роста. Кости зафиксировали титановыми пластинами и винтами, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в хирургический корпус Одинцовской областной больницы после падения с высоты собственного роста. Врачи выявили переломы дистальных отделов лучевых костей со смещением — такую травму часто получают при попытке опереться на ладони. Пациентку госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии.

«Мы выполнили остеосинтез костей специальными титановыми пластинами и винтами. При таких повреждениях важно максимально точно восстановить анатомическое положение костных отломков и надежно их зафиксировать. Стабильный остеосинтез позволяет сократить сроки внешней иммобилизации и раньше начать восстановление движений», — рассказал врач-травматолог-ортопед Артем Налбандян.

Он отметил, что при повреждении обеих рук длительное обездвиживание может привести к выраженной тугоподвижности суставов и существенно увеличить период реабилитации.

После успешной операции пациентка чувствовала себя удовлетворительно. Уже на следующий день она начала двигать пальцами и разрабатывать суставы. Ей предстоят восстановительное лечение и постепенная разработка лучезапястных суставов по рекомендациям врачей.

Врачи советуют при падении не выставлять прямые руки вперед. При травме нельзя самостоятельно вправлять деформацию. Нужно обездвижить пострадавшую руку или ногу, приложить холод и как можно скорее обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.