«Мособлэнерго» сохранило рейтинг AA+(RU) с позитивным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг «Мособлэнерго» на уровне AA+(RU) и изменило прогноз на «Позитивный». Это отражает вероятность повышения рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Мособлэнерго» на уровне AA+(RU), изменив прогноз на «Позитивный». Оценка обусловлена сильной рыночной позицией компании в Подмосковье, высокой рентабельностью бизнеса и хорошим уровнем ликвидности.

Ключевыми факторами стали высокая степень поддержки со стороны Московской области, положение инфраструктурной монополии с низким сбытовым риском, сильный операционный профиль и хороший доступ к внешним источникам ликвидности. Агентство также учитывало показатели долговой нагрузки и покрытия.

По мнению АКРА, качество и достоверность использованной информации достаточны для применения методологий. Следующий пересмотр рейтинга и прогноза ожидается в 2027 году. Впервые агентство присвоило компании рейтинг AA+(RU) с прогнозом «Стабильный» в 2022 году. Пересмотр проводится ежегодно.

Подробности опубликованы на сайте агентства: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7368.

АКРА создано в 2015 году при участии 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов. Уставный капитал агентства составил более 3 млрд рублей. Его основная задача — предоставлять качественный рейтинговый продукт участникам российского рынка. Методологии и внутренние документы разрабатываются в соответствии с российским законодательством и с учетом лучших мировых практик рейтинговой деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.