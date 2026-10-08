В Мариуполе завершают восстановление школы 1953 года постройки

Восстановление двухэтажной школы в Мариуполе, серьезно пострадавшей во время боевых действий 2022 года, вышло на финальную стадию. После завершения работ здание примет младшие классы соседней школы №34, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Мариуполе завершают восстановление двухэтажного здания школы 1953 года постройки. После ремонтно-восстановительных работ учреждение приобрело современный облик и соответствует стандартам Российской Федерации.

Строители отремонтировали конструктивные элементы, полностью заменили кровлю, утеплили фасад и обновили инженерные сети. Внутренние помещения частично перепланировали. В классах и коридорах завершили финишную отделку, в спортивном зале работы продолжаются.

В здании установили видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализацию в соответствии с современными требованиями к образовательным учреждениям. Холл первого этажа расширили и перенесли туда раздевалку из подвала.

На прилегающей территории и спортивных площадках завершают благоустройство. Уже смонтировали бордюрный камень, уложили асфальтобетонное покрытие дорожного проезда и спортивной площадки с теневыми навесами. Сейчас укладывают ударопоглощающее резиновое покрытие.

Все этапы восстановления контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. Они выезжали на объект более 110 раз, проверяя качество, соблюдение строительных технологий и соответствие работ нормативным требованиям.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, обращаясь к экспертам управления.

После окончания работ школу откроют для младших классов расположенной поблизости средней школы №34, где занятия проходят в две смены.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.