В Химках открыли выставку мастерской Алексея Шилова

Выставка «От линии к форме» мастерской Алексея Шилова открылась 7 октября в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Экспозиция показывает путь от эскиза до готовой настенной росписи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Шилов на вернисаже пообщался с гостями и рассказал о замысле выставки. На открытии также выступили творческие коллективы округа.

Центральное место в экспозиции занимает сграффито — резьба по сырой штукатурке с последующей закраской силикатной краской. Здесь представлены эскизы, фрагменты росписей, скульптуры, макеты и визуализации реализованных проектов. Они позволяют проследить этапы создания художественного оформления общественных пространств.

По словам Шилова, выставка знакомит с городами Московской области, их историей и культурным наследием, отражает эволюцию подхода его мастерской. Работы команды можно увидеть в общественных пространствах Химок, Звенигорода, Сергиева Посада, Красногорска, Ступино, Мытищ и других городов Подмосковья.

Отдельное внимание уделено трем учебным заведениям Химок, оформленным в рамках программы «Моя школа. Моя история», которая стартовала в 2024 году.

В школе № 8 им. В. И. Матвеева стены всех пяти этажей украшены росписями в технике сграффито на космическую тематику. Сюжеты объединяют литературу, искусство, космонавтику и память о защитниках Москвы. Композиции дополнены диорамами с героями войн разных эпох.

Росписи Луневской школы посвящены истории горокруга Химки: дворянским усадьбам, лермонтовскому наследию, вкладу архитекторов и врачей, развитию транспортной инфраструктуры Подмосковья. В школе в Сходне работы связаны с обороной Москвы и историей железной дороги.

Выставка открыта до 2 ноября и подходит для семейного посещения (12+). Комплекс «Артишок» находится в парке Толстого на Ленинском проспекте. Режим работы — со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.