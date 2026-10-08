Красногорская больница получила систему гемодиализа «Искусственная почка»

Красногорская клиническая больница получила современную систему гемодиализа стоимостью более 2,4 млн рублей. Аппарат уже используют в отделении анестезиологии и реанимации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорскую клиническую больницу поступила система гемодиализа «Искусственная почка». Оборудование для очищения крови уже используют специалисты отделения анестезиологии и реанимации.

Гемодиализ необходим пациентам, которым требуется замещение функции почек. Новая система обеспечивает эффективность и безопасность процедуры, соответствует актуальным стандартам качества медицинской помощи и расширяет возможности лечения в стационаре.

«Новое оборудование позволяет нам значительно расширить возможности лечения и улучшить результаты для пациентов, нуждающихся в гемодиализе. Это еще один шаг к повышению уровня медицинской помощи в нашем стационаре», — отметил заместитель главного врача по организационной деятельности и внешним коммуникациям Сергей Андреенков.

Стоимость системы составляет более 2,4 млн рублей. Ее закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного, как отмечается в сообщении, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Больница продолжает оснащать отделения современной медицинской техникой, чтобы расширять возможности врачей и повышать качество помощи жителям городского округа.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.