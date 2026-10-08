В Наро-Фоминске выбрали победителей конкурса «Волонтеры Подмосковья»

сегодня в 15:28

Четверо активистов стали победителями муниципального этапа конкурса лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» и представят Наро-Фоминский округ на региональном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победителями муниципального этапа стали Влад, Александра, Маргарита и Артем. Они рассказали жюри о своем опыте в волонтерстве и предложили идеи для развития движения. Участники также ответили на вопросы жюри и показали готовность продолжать добровольческую работу.

Влад — студент колледжа Всероссийского государственного университета юстиции. Он выступил инициатором создания молодежного клуба при Никольском соборе Наро-Фоминска. Школьница Маргарита — активистка волонтерского отряда «Благо твори». Александра, которая также учится в школе, предложила идеи обучения пожилых людей цифровой грамотности.

Артем уже отслужил в армии и сейчас работает. Он активно собирает команды волонтеров в Апрелевке и Селятине.

«Это идет от сердца, а не потому что «надо»», — отметили участники.

Теперь всем четверым предстоит проявить себя на региональном этапе конкурса.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.