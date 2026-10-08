Три старосты из Подольска вышли в финал конкурса «Лучший староста Подмосковья»

Конкурсная комиссия 7 октября в Общественной палате РФ выбрала финалистов конкурса «Лучший староста Подмосковья». В их число вошли три представительницы Подольска, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подольск стал одним из лидеров по количеству заявок на конкурс «Лучший староста Подмосковья». В финал вышли Инна Бабенко, Елена Галанова и Ирина Пестрякова.

Инна Бабенко, староста деревни Бережки с населением около 400 человек, представлена в номинации «Энергия единства». Жители вместе проводят субботники и праздники, помогают бойцам СВО. Своим главным достижением она считает готовность людей поддерживать друг друга.

Елена Галанова участвует в номинации «Вдохновитель перемен». Председателя совета ветеранов жители села Покров единогласно выбрали старостой в 2024 году. При ее активном участии отремонтировали дороги, обустроили пешеходный переход, установили памятник воинам-освободителям и поставили на кадастровый учет досуговый центр. Она также написала стихотворение и гимн села.

Ирина Пестрякова, староста деревни Яковлево уже пять лет, вышла в финал в номинации «Гармония традиций». Благодаря ее настойчивости с января 2026 года запустили новый автобусный маршрут до станции МЦД Щербинка. Для сохранения связи поколений она организует праздник «Деревенька моя», который объединяет детей и старожилов.

«Желаю удачи участницам!» — поздравил финалисток глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Итоги конкурса объявят на Дне старосты в доме правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.