В Волоколамском округе провели «Марш кремлевских курсантов»

Курсанты военных училищ, студенты и участники военно-патриотических клубов прошли 85 километров по маршруту защитников Москвы осени 1941 года. Военно-историческая акция «Марш кремлевских курсантов» состоялась в Волоколамском округе в 11-й раз и завершилась 7 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вечером 6 октября участников «Марша кремлевских курсантов» встретили в поселке Чисмена. У мемориального знака Герою Советского Союза Дмитрию Лавриненко память танкиста, погибшего на Волоколамской земле, почтили глава округа Наталья Козлова, генерал-майор запаса и бессменный руководитель акции Александр Зубков и местные жители.

7 октября участники марша почтили павших воинов у памятника «Взрыв» на Волоколамском шоссе. 85 лет назад в шести километрах от этого места 11 саперов Панфиловской дивизии ценой собственных жизней дали подразделениям и штабу полка возможность отойти на новый рубеж.

После минуты молчания и возложения цветов участники продолжили путь. К вечеру они завершили 85-километровый маршрут в селе Ярополец. У братского захоронения курсантов Московского командного училища имени Верховного Совета РСФСР память защитников Москвы вместе с ними почтили волоколамские ветераны Вооруженных сил, юнармейцы и жители округа.

«Для Волоколамской земли память о героях — это не только памятники. Очень важно, чтобы ее знали и чувствовали новые поколения, чтобы молодые люди понимали, какой ценой была защищена наша страна. Пусть эти 85 километров останутся в памяти ребят не просто как пройденный путь, а как личная встреча с историей Волоколамской земли», — отметила Наталья Козлова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.