Робот Светлана в Подмосковье обработала более 32,3 млн звонков

Голосовой помощник Светлана с момента запуска обработала более 32,3 млн звонков жителей Московской области, в том числе около 5,5 млн с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут через голосового помощника на базе искусственного интеллекта — робота Светлану — вызвать врача на дом, записаться к специалисту, отменить или перенести запись. Сервис также напоминает о визите к врачу и предлагает продлить электронный рецепт на льготное лекарство с помощью телемедицинской консультации.

«Робот Светлана делает медицинскую помощь в Подмосковье доступнее: сервис работает круглосуточно и без выходных. Если ситуация требует участия специалиста, вызов переводится на оператора. Всего с момента запуска робот Светлана обработала более 32,3 млн звонков, из них порядка 5,5 млн — с начала этого года», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Робот Светлана может одновременно принимать до 600 звонков. Записаться на прием к врачу также можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС» (https://max.ru/eregistratura_mo_bot), на региональном портале госуслуг «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/) или в приложении «Добродел Здоровье».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.