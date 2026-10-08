Третья жена Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась у гроба

Третья жена советского психотерапевта Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась у гроба супруга. В этот момент в траурном зале звучит песня, которую исполнял сам целитель, сообщает SHOT .

Композицию «Две звезды» главный маг СССР пел на творческих и юбилейных вечерах с конца 90-х годов.

Весь бизнес и недвижимость Кашпировского оформлены на третью жену, которая младше его на 33 года. Чалбашова также была помощницей целителя и получала гонорары за его сеансы. В 2014 году Гулизар увела Кашпировского из семьи, он развелся с женой Ириной. Тогда Анатолию было 75 лет, а Гулизар — 42 года. Они поженились в 2023 году, а в 2025 у них родилась дочь.

Кашпировский скончался 3 октября, ему было 87 лет. Причиной смерти стала онкология. В четверг в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве проходит панихида по главному магу СССР.

Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, в время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей он недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.

Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

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