Евро может качнуть до 105 рублей: эксперты дали прогноз на октябрь

Каким будет курс европейской валюты к рублю в октябре, читайте в материале РИАМО.

Курс евро в октябре может оказаться в диапазоне от 93-94 до 105 рублей, считают опрошенные РИАМО эксперты. На российскую валюту будут влиять ключевая ставка, налоговый период, спрос импортеров и объем продажи валютной выручки экспортерами, тогда как динамика самого евро будет зависеть от ситуации на мировом рынке.

От 93 до 105 рублей: куда пойдет евро осенью

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В октябре евро преимущественно будет торговаться в диапазоне 94-99 рублей, ожидает генеральный директор УК «Финстар Капитал» Лариса Арбатова. При ослаблении рубля европейская валюта может приблизиться к 100-101 рублю, тогда как минимальные значения могут находиться около 93-94 рублей.

«К концу сентября евро торгуется заметно ниже максимумов начала месяца: официальный курс Банка России на 29 сентября составляет 96,25 рубля, тогда как 3 сентября он превышал 100 рублей», — сказала Арбатова.

Главный аналитик «Инго Банка» Петр Арронет дает более высокий прогноз. По его оценке, в октябре евро, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 97-105 рублей.

Таким образом, нижняя граница прогнозов экспертов отличается от верхней сразу на 12 рублей. Однако специалисты сходятся в том, что определяющими для курса станут состояние рубля и ситуация на мировом валютном рынке.

Рубль поддержат ключевая ставка и налоги

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Одним из главных факторов для российской валюты останется ключевая ставка. Сейчас она составляет 14%. По мнению Арронета, предпосылок для ее дальнейшего снижения пока немного.

Сохранение высокой ставки поддерживает интерес к рублевым инструментам и создает условия для стабильности национальной валюты. Дополнительную поддержку рублю в конце октября может оказать налоговый период, когда экспортеры продают валютную выручку для проведения рублевых расчетов с бюджетом.

На этот фактор также обращает внимание Арбатова. При этом она отмечает, что укрепление рубля может быть ограничено спросом на иностранную валюту со стороны импортеров и изменением объемов экспортных поступлений.

Дополнительным фактором стабилизации курса, по словам Арронета, становится снижение объема покупки валюты Минфином для Фонда национального благосостояния.

«Сезонность в валютах заканчивается, после которой возможна стабилизация на текущих уровнях», — отметил аналитик.

Еще один фактор в пользу рубля — завершение отпускного сезона. Летом спрос на иностранную валюту может увеличиваться из-за поездок россиян за рубеж, однако с окончанием сезона этот фактор постепенно ослабевает.

Евро зависит не только от рубля

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При этом стоимость евро в России определяется не только ситуацией с рублем. На курс одновременно влияют две валютные пары — рубль/доллар и евро/доллар.

Ситуация для европейской валюты на мировом рынке сейчас остается неоднозначной. В сентябре Европейский центральный банк повысил ставки на 25 базисных пунктов, однако евро при этом оказался под давлением. «Европейская валюта находится под давлением из-за роста стоимости энергоносителей и политической неопределенности в Европе», — пояснила Арбатова.

К концу сентября евро опустился ниже 1,14 доллара после того, как в августе приближался к отметке 1,20 доллара. Поэтому даже относительно стабильный рубль не гарантирует снижения курса евро в России. Если европейская валюта начнет укрепляться к доллару, это может поддержать ее и в рублевом выражении.

При каких условиях евро уйдет выше 100 рублей

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Базовый сценарий Арбатовой предполагает курс евро в октябре на уровне 94-99 рублей. Однако движение к 100-101 рублю возможно, если одновременно ослабнет рубль и восстановится курс евро к доллару. Для снижения европейской валюты к 93 рублям, напротив, потребуется более заметное укрепление российской валюты.

Прогноз Арронета предполагает еще более широкий верхний диапазон — до 105 рублей. При этом аналитик не ожидает резкого движения только в одну сторону: после завершения сезонных факторов на валютном рынке может начаться стабилизация.

Таким образом, октябрьский курс евро будет формироваться под воздействием сразу нескольких разнонаправленных факторов. Высокая ключевая ставка и налоговый период способны поддерживать рубль, тогда как спрос импортеров, динамика экспортной выручки и движение евро к доллару могут ограничивать его укрепление.

Что делать с евро — покупать или продавать

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Если исходить из прогнозов экспертов, покупать евро сразу на большую сумму сейчас выглядит рискованно. Диапазон прогнозов слишком широк: часть экспертов допускает снижение европейской валюты к 93-94 рублям, тогда как верхняя граница прогноза достигает 105 рублей.

Поэтому тем, кому евро нужен для будущих расходов, например поездок или оплаты товаров и услуг, разумнее ориентироваться не столько на попытку угадать минимальный курс, сколько на свои реальные потребности. При необходимости валюту можно покупать частями, не пытаясь поймать идеальную точку входа.

Продавать уже имеющиеся евро только в расчете на быстрое укрепление рубля также не выглядит очевидным решением. Если валюта приобреталась как сбережение на длительный срок или понадобится в будущем, краткосрочное движение курса не должно быть единственным аргументом для продажи.

Иными словами, прогнозы на октябрь пока не дают однозначного сигнала ни на массовую покупку, ни на продажу евро. Если валюта нужна в ближайшие месяцы, наиболее осторожный вариант — не делать ставку на один курс и разделить покупку на несколько частей. А тем, кто уже держит евро как долгосрочную валютную защиту, продавать его исключительно из-за ожидания укрепления рубля также не обязательно.