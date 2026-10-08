«Я собрала мешок»: нашествие клопов наблюдают на юге России и на Кавказе

Россияне из Дагестана и Кубани пожаловались на нашествие мраморных клопов, этих насекомых наблюдают в огромном количестве.

Динара из Кубани показала в своем блоге огромную кучу клопов, собравшуюся около каменной стены.

«Экологическая катастрофа! И это всего лишь 10%. Я собрала целый большой мешок», — поделилась девушка.

Керим из Дагестана тоже снял видео, где показано, что множество клопов сидит на полу, столах, стенах дома.

Пользователи посоветовали не собирать насекомых, а травить их, чтобы не размножались, иначе в следующем году их будет еще больше. Но некоторые говорят, что с ними ничего не справится.

«В Абхазии этот клоп не первый год уже урожай портит. Уже сколько лет мы с ним боремся, нечего не помогает. Ставили специальные ловушки, травили, но это все бессмысленно», — поделился один из подписчиков.

Люди еще отметили, что хорошо с этой напастью справляться с помощью птиц — кур, цесарок и индюков.

Мраморные клопы сейчас активны из-за поиска убежища для зимовки. Осенью, когда температура понижается, насекомые инстинктивно ищут теплые и безопасные места. В прошлом году также наблюдалось их нашествие.

Коричнево-мраморный клоп — злостный сельхозвредитель, который на всех стадиях развития наносит ущерб растениям. Даже только появившаяся личинка первого возраста уже представляет угрозу.

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