Названы лидеры по строительству частных мобильных сетей

Лидером по их развертыванию стала МТС. На долю компании приходится порядка 40% всех коммерческих проектов (47 из 117).

У «МегаФона» 33% коммерческих сетей, у «Ростелекома» — 4%, у «билайн бизнес» — 3%. Доли остальных не превышают нескольких процентов. Данные показатели объясняются подходом к реализации проектов, считают исследователи.

Помимо этого, наибольший спрос на частные сети показывает горнодобывающая промышленность — 46%, или 54 коммерческих проекта с 2018 года. Далее следуют нефтегазовая отрасль и транспорт с логистикой — по 15%, энергетика — 12%, химия и нефтехимия — 6%.

Горнодобыча лидирует и по запуску новых сетей: здесь она достигает 74,6%, а на пилоты приходится лишь 19,4%. В машиностроении картина обратная — 88,9% проектов пока остаются пилотами.

Кроме этого, по словам экспертов, объем рынка Private LTE/5G в РФ увеличится с 7,35 млрд рублей до 9,3 млрд рублей и до 23,3 млрд рублей к 2031 году — более чем втрое относительно 2025 года. Среднегодовые темпы роста в ближайшие два года оцениваются в 20–27%.

Известно, что источником роста рынка является не только появление новых сетей, но и их изменение, считают аналитики. pLTE превращается из защищенного канала связи в базовую ИТ-инфраструктуру для видеоаналитики, промышленного интернета вещей, диспетчеризации, позиционирования и управления автономной техникой. В ближайшие два года предприятия начнут добавлять локальные 5G-зоны к существующему LTE-покрытию, в частности, для управления роботами.