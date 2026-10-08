«Спасал человеческие души»: звезда «Битвы экстрасенсов» прощается с Кашпировским

Звезда «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин пришел на церемонию прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским с букетом красных гвоздик, передает корреспондент РИАМО.

Он рассказал, что встречался с Кашпировским один раз, когда тот вернулся в Россию.

Молодой человек отметил, что для него Кашпировский останется навсегда светлым и лучезарным человеком.

«Он останется человеком-легендой. Для меня он не экстрасенс, не гипнотизер, для меня он человек-спасатель. Он спасал человеческие души, человеческие сердца, был переговорщиком с террористами», — сказал Турчин.

Он подчеркнул, что биографию Кашпировского можно издать в нескольких томах, настолько он был необычным.

В Прощальном зале Троекуровского кладбища собрались родственники, друзья и близкие Кашпировского. Пришли и поклонники известного психотерапевта.

Кашпировский скончался 3 октября, ему было 87 лет. Племянник психотерапевта сообщил, что причиной смерти стала онкология.

Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, в время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей он недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.

Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.