В Подмосковье завершают консервацию фонтанов на зиму

Коммунальные службы Московской области готовят к зиме более 250 фонтанов после завершения сезона их работы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье завершается плановая консервация фонтанов на зиму. В регионе насчитывается более 250 таких сооружений, и все они будут подготовлены к холодам. Среди них — классические и плавающие конструкции, а также фонтаны с эффектом парового облака.

Коммунальные службы промывают чаши, скульптуры и декоративные элементы специальными растворами. Специалисты снимают техническое оборудование, насосы и фонари подводной подсветки. На сложные инженерные коммуникации и декоративные элементы устанавливают защитные конструкции, чтобы предотвратить повреждения от мороза.

Зимой пройдет ревизия насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов. Комплекс работ также включает диагностику гидравлики и профилактический ремонт всех коммуникаций.

Работы ведутся по графику, чтобы к началу следующего сезона фонтаны были полностью готовы к запуску.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.