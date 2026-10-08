Сотрудники двух «Бургер Кингов» во Владивостоке выступили против закрытия точек

Сотрудники двух ресторанов сети быстрого питания «Бургер Кинг» во Владивостоке записали видеообращение с требованием разговора с московским руководством после закрытия точек из-за презервативов на кухне, сообщает Amur Mash .

Ранее жители Владивостока пожаловались, что на кухне «Бургер Кинга» на улице Семеновской происходит «кошмар». Зумеры играют в футбол на кассе, на кухне кидаются средствами контрацепции — презервативы попадают в продукты.

Головной офис компании в Москве одним днем остановил работу двух ресторанов в центре Владивостока. Без работы остались почти 40 человек. Команда назвала такое решение несправедливым — некоторые трудились там по 10 лет, а об увольнении узнали из интернета. Сотрудники записали видеообращение к начальству.

Обе точки работали по франшизе. После скандала компания расторгла договор с их владельцем.

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