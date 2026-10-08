В Шатуре снесли три аварийных жилых дома

Три аварийных жилых дома демонтировали в муниципальном округе Шатура. Участки расчистили от строительного мусора, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Рошале на улице Свердлова снесли двухэтажный деревянный дом № 47 площадью немногим более 290 кв. м. Здание потеряло эксплуатационную пригодность и было признано аварийным. Жителей шести квартир расселили.

В поселке Туголесский Бор демонтировали двухэтажный деревянный дом № 1 на улице Горького. Здание 1975 года постройки занимало около 300 кв. м. Ранее из него расселили жителей восьми квартир.

В поселке Шатурторф на улице Красный поселок снесли полуразрушенный дом № 8. Одноэтажное деревянное здание построили в 1965 году, его площадь составляла около 135 кв. м. После признания дома аварийным жителей пяти квартир расселили. Затем здание пустовало и получило серьезные повреждения при пожаре.

Все три строения демонтированы, участки очищены от строительного мусора. Порядок использования освободившихся территорий определит администрация.

Всего в муниципальном округе Шатура выявили 144 объекта незавершенного строительства. К настоящему времени 83 объекта снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 58% от общего количества. Работа продолжается.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.