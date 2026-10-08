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Трамп не поздравил Путина с днем рождения

Политика

Фото - © Сайт президента России

Президент США Дональд Трамп не направил поздравления Владимиру Путину с днем рождения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает aif.ru.

Владимир Путин отметил 73-летие 7 октября. Журналисты спросили представителя Кремля о поздравлении от американского президента.

«Не было (ред. — поздравления)», — ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь прокомментировал возможность телефонного разговора Путина и Трампа. По словам Пескова, он состоится сразу после того, как появятся четкие договоренности об этом.

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