В роддоме Балашихи провели мастер-класс по уходу за новорожденными

Партийцы организовали мастер-класс по уходу за новорожденными в Балашихинском роддоме. В мероприятии в рамках инициативы «Сестринское дело» приняла участие региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова. Мастер-класс провел врач-неонатолог Денис Аксенов, поделившись своим богатым опытом и практическим знаниями с участниками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Здоровье наших детей — бесценно. Помочь молодым мамам обрести уверенность и знания — это наша общая задача. Мы стремимся создать все условия для того, чтобы материнство было счастливым и спокойным периодом в жизни каждой женщины», — сказала региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова.

Участницы мастер-класса получили не только теоретические знания, но и возможность отработать практические навыки под руководством опытного специалиста.

Инициатива партии «Единая Россия» «Сестринское дело» продолжает свою работу, направленную на повышение уровня медицинской грамотности населения и создание благоприятных условий для молодых семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.