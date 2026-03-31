В Подмосковье зафиксировали еще один случай заражения оспой обезьян

Человека с подозрением на заражение оспой обезьян и контактировавшего с ним увезли в больницу в Московской области. За их состоянием наблюдают, рассказали журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области, сообщает ТАСС .

В больнице пациентов обследуют, у них взяли биоматериал. Выявляются иные контактные лица. Также сотрудники ведомства выдали предписание на организацию дезинфекции.

Для выявления оспы обезьян используются высокотехнологичные тест-системы. Они дают возможность обнаружить вирус в ближайшее время.

В Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам не соприкасаться с животными во время поездок за границу, они могут переносить вирус. Важно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее в Подмосковье зафиксировали два случая заражения оспой обезьян. Мужчин с высокой температурой госпитализировали в Домодедовскую больницу. С начала февраля зафиксировали еще три случая заболевания, среди них — 50-летний пациент, которого доставили в состоянии средней степени тяжести.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с оспой обезьян в мире становится все более напряженной. Вирус передается воздушно-капельным, путем, но только при длительном тесном контакте.

