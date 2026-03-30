Еще два случая заболевания оспой обезьян зафиксировали в Подмосковье
В Московской области зафиксировали два новых случая заражения оспой обезьян. Мужчин с высокой температурой госпитализировали в Домодедовскую больницу, сообщает Mash.
У 43-летнего и 45-летнего жителей Мытищ резко поднялась температура под 39 градусов. На следующий день у них появились высыпания на теле и деформация в области паха. Причины заражения инфекцией остаются неизвестными, так как ни один из них не выезжал за границу и не контактировал с больными. Мужчины ходили лишь на работу и в магазин.
Это уже пятый случай заболевания. С начала февраля зафиксировали еще три, среди них — 50-летний пациент, которого доставили в состоянии средней степени тяжести.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с оспой обезьян в мире становится все более напряженной. Вирус передается воздушно-капельным, путем, но только при длительном тесном контакте.
