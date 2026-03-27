Онищенко заявил, что ситуация с оспой обезьян в мире накаляется

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что ситуация с оспой обезьян в мире становится все более напряженной, сообщает ТАСС .

По его словам, за последние годы количество заболевших значительно выросло.

«Обстановка в мире сейчас по mpox вирусу накаляется, если мы регистрировали десяток, максимум тысячу, то в 2022, 2023 годах имели — за 90 тыс. ВОЗ отчиталась, 40 тыс. в последние годы заболевших. Это все передача от человека к человеку», — отметил Онищенко.

Механизм передачи оспы обезьян остается воздушно-капельным, но только при длительном тесном контакте.

В марте еще один человек заразился оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Его доставили в Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина.

