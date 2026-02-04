В йогурте и хлебе: где «прячется» сахар и почему он незаметен

Добавленный сахар часто попадает в рацион не через сладости, а через привычные продукты — йогурты, творожки, готовые завтраки, выпечку и даже хлеб, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Ранее первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова заявила, что потребление россиянами сахара в разы превышает норму. Из-за этого в стране появился акциз на сахаросодержащие напитки.

«Много добавленного сахара содержат некоторые молочные продукты — йогурты, творожки, сливочные десерты. В эту же категорию продуктов с незаметными сахарами попадают готовые завтраки — каши быстрого приготовления, мюсли и хлопья, а также выпечка длительного срока хранения. Даже в хлебе для улучшения цвета корочки и брожения теста часто присутствует сахароза или патока», — сказала Кашух.

Она добавила, что у сахара есть десятки имен, которые нередко используют производители, чтобы замаскировать его содержание в продукте. Например, сироп агавы, солодовый или кленовый сироп, меласса (патока), мед, фруктоза или декстроза.

«Однако здоровому человеку со сбалансированным полноценным питанием подобные продукты с добавленными сахарами, время от времени попадающие в рацион, навредить не способны. Они не опасны сами по себе: опасным становится их регулярное переедание и вытеснение ими других важных составляющих ежедневного меню. Безопасной нормой добавленных сахаров считается не более 10% от всего рациона», — резюмировала специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.